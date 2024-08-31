Вучич похмуро оцінює перспективи швидкого вступу Сербії в ЄС

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не налаштований оптимістично стосовно вступу його країни до Європейського Союзу і вважає, що це станеться не раніше 2030 року.

Про це він сказав у суботу, 31 серпня, під час виступу на безпековій конференції Globsec у Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Вучич прокоментував заяву президента Чорногорії Якова Мілатовича, який висловив упевненість, що його країна може стати членом ЄС уже у 2028 році.

"Я бажаю всього найкращого Чорногорії, але не вірю, що вони будуть частиною ЄС у 2028 році, я не вірю, що ми будемо частиною ЄС у 2028 році", – прокоментував сербський президент.

Реклама:

Він зазначив, що інтереси ЄС "час від часу відрізняються" від інтересів Сербії, і заявив, що, за його оцінкою, країни-кандидати в Західних Балканах не вступлять до Євросоюзу раніше 2030 року.

"У нас є різні оцінки щодо майбутнього ЄС, але ми всі хочемо бути частиною ЄС, однак ми не впевнені, який вигляд матиме ситуація в країнах-членах ЄС. Очевидно, що Україна і Молдова набирають обертів, що зрозуміло, але в той же час в ЄС спостерігається втома громадськості від теми розширення", – вважає Вучич.

Президент Сербії також вважає, що Євросоюз буде змушений прийняти відмінність поглядів Белграда на певні питання, що "не повинно загрожувати єдності в ЄС".

Сербія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, але її євроінтеграційний шлях загальмував через занепокоєння щодо відступу від демократії та тісних зв’язків із Росією і Китаєм, надто – через відмову приєднуватись до санкцій через повномасштабну російську агресію проти України.

При цьому сербська влада й далі декларує прагнення до євроінтеграції.