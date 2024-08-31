Вучич мрачно оценивает перспективы скорого вступления Сербии в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не настроен оптимистично относительно вступления его страны в Европейский Союз и считает, что это произойдет не раньше 2030 года.

Об этом он сказал в субботу, 31 августа, во время выступления на конференции по безопасности Globsec в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Вучич прокомментировал заявление президента Черногории Якова Милатовича, который выразил уверенность, что его страна может стать членом ЕС уже в 2028 году.

"Я желаю всего наилучшего Черногории, но не верю, что они будут частью ЕС в 2028 году, я не верю, что мы будем частью ЕС в 2028 году", – прокомментировал сербский президент.

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Он отметил, что интересы ЕС "время от времени отличаются" от интересов Сербии, и заявил, что, по его оценке, страны-кандидаты в Западных Балканах не вступят в Евросоюз раньше 2030 года.

"У нас есть разные оценки относительно будущего ЕС, но мы все хотим быть частью ЕС, однако мы не уверены, как будет выглядеть ситуация в странах-членах ЕС. Очевидно, что Украина и Молдова набирают обороты, что понятно, но в то же время в ЕС наблюдается усталость общественности от темы расширения", – считает Вучич.

Президент Сербии также считает, что Евросоюз будет вынужден принять различие взглядов Белграда на определенные вопросы, что "не должно угрожать единству в ЕС".

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но ее евроинтеграционный путь затормозился из-за беспокойства относительно отступления от демократии и тесных связей с Россией и Китаем, особенно – из-за отказа присоединяться к санкциям из-за полномасштабной российской агрессии против Украины.

При этом сербская власть и дальше декларирует стремление к евроинтеграции.