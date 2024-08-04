США та Британія закликали своїх громадян залишити Ліван

Посольства США та Великої Британії закликали своїх громадян залишити Ліван на тлі ризику розширення ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у посольстві США заявили, що ті, хто хоче залишити Ліван, мають забронювати будь-які доступні квитки, навіть якщо цей рейс не відправляється негайно або не летить за обраним ними маршрутом.

Тим, хто вирішив не виїжджати з Лівану, посольство рекомендувало підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій і бути готовими перебувати в укритті на місці протягом тривалого періоду.

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Посольство Британії також рекомендувало громадянам виїжджати з Лівану, поки комерційні рейси доступні.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Литви закликали громадян країни залишити Ізраїль через зростання напруженості на Близькому Сході.

Крім того, Швеція вирішила закрити своє посольство в ліванській столиці Бейруті через побоювання ескалації.