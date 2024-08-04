США и Британия призвали своих граждан покинуть Ливан

Посольства США и Великобритании призвали своих граждан покинуть Ливан на фоне риска расширения эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, в посольстве США заявили, что те, кто хочет покинуть Ливан, должны забронировать любые доступные билеты, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не летит по выбранному ими маршруту.

Тем, кто решил не выезжать из Ливана, посольство рекомендовало подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрываться на месте в течение длительного периода.

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Посольство Британии также рекомендовало гражданам выезжать из Ливана, пока коммерческие рейсы доступны.

Накануне в Министерстве иностранных дел Литвы призвали граждан страны покинуть Израиль из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

Кроме того, Швеция решила закрыть свое посольство в ливанской столице Бейруте из-за опасений эскалации.