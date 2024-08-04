У Німеччині рейтинг урядової коаліції впав до мінімуму з моменту приходу до влади

У Німеччині опитування зафіксувало найнижчий рейтинг урядової коаліції, до якої входять СДПН, Вільна демократична партія і "Зелені", з моменту приходу до влади.

Відповідні дані опитування соціологічного інституту INSA наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними опитування, СДПН, "Зелені" та ВДП мають лише 30% підтримки – найнижчий показник з моменту приходу нинішнього німецького уряду до влади у 2021 році.

Найгірша ситуація з падінням підтримки у "Зелених". В останньому опитуванні вони втратили один відсотковий пункт, опустившись до 10% – це найгірший результат з 2018 року.

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Підтримка СДПН застигла на рівні 15%, ВДП – на рівні 5%.

Опозиційний блок ХДС/ХСС з 31% підтримки наразі сильніший за СДПН, "Зелених" та ВДП разом узятих.

Другою за рівнем підтримки силою залишається ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (18%).

Лівий "Альянс Сари Вагенкнехт" втратив один відсотковий пункт порівняно з попереднім тижнем (9%).

У червні опитування показували, що "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою майже третини виборців у землі Тюрингія в центральній частині країни перед земельними виборами, які відбудуться 1 вересня.

Зазначимо, що "АдН" здобула великі перемоги на місцевих виборах у східних федеральних землях, що пройшли 9 червня.