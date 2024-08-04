В Германии рейтинг правящей коалиции упал до минимума с момента прихода к власти

В Германии опрос зафиксировал самый низкий рейтинг правительственной коалиции, в которую входят СДПГ, Свободная демократическая партия и "Зеленые", с момента прихода к власти.

Соответствующие данные опроса социологического института INSA приводит Bild, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным опроса, СДПГ, "Зеленые" и СвДП имеют лишь 30% поддержки – самый низкий показатель с момента прихода нынешнего немецкого правительства к власти в 2021 году.

Наихудшая ситуация с падением поддержки у "Зеленых". В последнем опросе они потеряли один процентный пункт, опустившись до 10% – это худший результат с 2018 года.

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Поддержка СДПГ застыла на уровне 15%, СвДП – на уровне 5%.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС с 31% поддержки пока сильнее СДПГ, "Зеленых" и СвДП вместе взятых.

Второй по уровню поддержки силой остается ультраправая "Альтернатива для Германии" (18%).

Левый "Альянс Сары Вагенкнехт" потерял один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей (9%).

В июне опросы показывали, что "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой почти трети избирателей в земле Тюрингия в центральной части страны перед земельными выборами, которые состоятся 1 сентября.

Отметим, что "АдГ" одержала крупные победы на местных выборах в восточных федеральных землях, прошедших 9 июня.