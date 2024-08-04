В Италии двое мигрантов умерли после спасения в Средиземном море

Двое мигрантов умерли после того, как их спасла береговая охрана Италии в Средиземном море у восточного побережья Сицилии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Береговая охрана Италии получила сигнал бедствия поздно вечером в субботу с лодки, которая находилась примерно в 17 милях к юго-востоку от Сиракуз и перевозила сирийских, египетских и бангладешских мигрантов.

Береговая охрана направила в район патрульный катер и самолет, но "люди, находившиеся на судне, оказались в воде, когда патрульный катер приблизился".

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Хотя 34 человека были извлечены из воды и доставлены в порт Сиракуз, один из них умер по прибытию, а другой – по дороге в больницу.

"В настоящее время продолжаются поиски в море пропавшего человека, который находился на борту судна, которое впоследствии затонуло", – отметили в береговой охране.

Сейчас проводится расследование того, как мигранты оказались в воде, когда к ним приближалась лодка.

Напомним, в конце июля мигрант погиб при попытке пересечь пролив Ла-Манш и попасть в Великобританию.

Перед этим на юго-западе Сербии перевернулся микроавтобус, перевозивший около 50 мигрантов, в результате чего более 30 человек пострадали.