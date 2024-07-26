У Сербії перекинувся автобус з мігрантами: десятки постраждалих

У п'ятницю на південному заході Сербії перекинувся мікроавтобус, що перевозив близько 50 мігрантів, внаслідок чого понад 30 осіб постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інцидент стався на дорозі між східним містом Пірот, поблизу кордону з Болгарією, і містом Ніш на півдні Сербії.

Інших подробиць наразі немає, і сербська поліція не зробила офіційної заяви.

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Згідно з інформацією РТС, з 30 постраждалих 22 особи були доставлені в Центр невідкладної допомоги. Загрози їхньому життю немає.

Ще 17 осіб госпіталізували в лікарню Пірота. Двоє з них перебувають в реанімації.

Сербія лежить на так званому балканському сухопутному маршруті, який використовують мігранти, щоб потрапити до Західної Європи.

Мігранти прибувають до Сербії з Болгарії або Північної Македонії, а потім прямують на північ і захід до Угорщини або Хорватії.

Раніше повідомляли, що шістьом посадовцям в Італії висунули звинувачення через 18 місяців після того, як у Середземному морі затонув човен з біженцями, внаслідок чого, як вважають, загинули щонайменше 94 людини.

За свідченнями тих, хто вижив, перевантажене судно перекинулося під час різкого маневру, коли берег був уже в межах видимості. Серед пасажирів досі є особи, які вважаються зниклими безвісти.

У червні італійська берегова охорона знайшла 34 тіла жертв корабельної аварії, що сталася в Іонічному морі біля південного узбережжя Італії.

Ті, що вижили, повідомили, що моторний човен загорівся і перекинувся біля італійського узбережжя, приблизно через вісім днів після відплиття з Туреччини з приблизно 75 людьми з Ірану, Сирії та Іраку на борту. Одинадцятьом з тих, хто вижив, надавали допомогу на березі.