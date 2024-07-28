Під час спроби перетнути Ла-Манш загинув мігрант

Під час спроби перетнути протоку Ла-Манш і потрапити до Великої Британії в ніч проти неділі, 28 липня, загинув один мігрант.

Про це повідомила французька морська префектура Ла-Маншу і Північного моря, пише "Європейська правда".

Французькі рятувальні служби отримали повідомлення про відплиття човна з мігрантами від узбережжя Кале й відправили на місце патрульне судно жандармерії та Берегової охорони французької митниці.

"Близько 05:30 човен (із мігрантами. – Ред.), який був повністю навантажений, потрапив у скрутне становище, і деякі люди на борту попросили про допомогу", – йдеться в повідомленні.

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Французькі човни підібрали загалом 35 людей. Одну з них без ознак свідомості евакуювали в лікарню, але там констатували її смерть. Решту евакуйованих доставили в порт Кале, де надали першу допомогу.

На борту човна з мігрантами перебували ще близько 40 людей.

"З огляду на ризики падіння людей за борт або отримання травм у разі примусового втручання, було прийнято рішення дозволити іншим людям, які перебували на судні, продовжити свій шлях", – пояснили у французькій владі.

У неділю стало відомо про сьому з початку липня жертву під час спроби перетнути Ла-Манш – протоки, яка відділяє континентальну Європу від Великої Британії.

Новий уряд Британії на чолі з Кіром Стармером планує спрямувати додаткові витрати на зовнішню допомогу на заходи, які заохочуватимуть людей залишатися у своїх країнах, а не мігрувати до Великої Британії.