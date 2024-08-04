В Британии продолжились протесты с беспорядками после резонансного убийства детей

Днем в воскресенье в некоторых британских городах продолжились протесты с беспорядками, спровоцированные гибелью трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мастер-класса.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

В воскресенье днем беспорядки начались в городе Мидлсбро, что в Северном Йоркшире. В полиции заявили, что ситуация обострилась около 14 часов по местному времени и беспорядки продолжаются. Протестующие бросаются в полицию брусчаткой и другими предметами.

Photo: PA

Ряд местных бизнесов, в том числе McDonald's, решили закрыться. Задержали по меньшей мере нескольких человек.

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Неспокойно также в городе Ротергем в Южном Йоркшире.

Photo: PA

В Ливерпуле и Саутпорте объявили временные спецраспоряжения, которые расширяют полномочия полиции. В частности, правоохранители получают право останавливать и проводить досмотр лиц с целью предотвратить беспорядки.

Во время и после событий предыдущей ночи задержали более 90 человек.

Напомним, волна антииммигрантских протестов и столкновений в Британии началась после нападения с ножом на детский танцевальный класс в Саутпорте, жертвами которого стали трое детей.

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.