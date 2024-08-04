Премьер Британии призвал участников беспорядков остановиться

Премьер-министр Кир Стармер в обращении в связи с волной беспорядков призвал остановиться и пообещал суровое наказание протестующим, которые участвуют в беспорядках.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Вечером в воскресенье Стармер вышел с обращением из правительственного здания на Даунинг-Стрит и отметил, что участники беспорядков будут наказаны "со всей строгостью закона".

"Это насилие, а не простест... Гарантирую, что вы пожалеете об участии в этих беспорядках – и непосредственном, и подстрекательством к беспорядкам онлайн", – заявил он.

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Премьер отдельно раскритиковал события в Ротерхэме, где участники беспорядков атаковали готель, в котором расселили мигрантов.

"Таким действиям нет никаких оправданий", – заявил он.

Кир Стармер продолжил, что не будет стесняться называть события тем, чем они являются – "ультраправым бандитизмом".

"Я понимаю, как ужасающе это может выглядеть для людей, которые чувствуют себя в опасности из-за своего цвета кожи или веры... Знайте, что эта агрессивная толпа не является лицом страны, и мы привлечем их к ответственности", – подчеркнул он.

Представитель консерваторов Джеймса Клеверли, который сейчас является главным спикером партии по вопросам внутренних дел, подчеркнул, что подобным действиям нет никаких оправданий и участники беспорядков заслуживают всеобщего осуждения и жесткого наказания.

Ранее Кир Стармер объявил о создании "национальной способности" для борьбы с насильственными беспорядками и участниками массовых беспорядков.

Как сообщалось, днем в воскресенье в некоторых британских городах продолжились протесты с беспорядками, спровоцированные убийством трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мастер-класса.

Во время и после событий предыдущей ночи задержали более 90 человек.