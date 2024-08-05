Немецкая "подруга Путина" на фоне бюджетных дискуссий призывает сэкономить за счет помощи Украине

Сара Вагенкнехт, соучредитель ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) считает, что немецкое правительство могло бы сэкономить средства путем урезания нескольких статей бюджета, в том числе помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ntv.

Учитывая сомнения относительно реалистичности текущего проекта бюджета от правительственной коалиции, Сара Вагенкнехт косвенно предлагает сэкономить на помощи Украине.

"Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в Украине, иммиграционную и энергетическую политику – путем мирных переговоров в Украине, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении", – заявила она.

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В Германии недавно возобновились дискуссии по проекту бюджета на следующий год.

Напомним, 17 июля правительство Германии после длительных споров утвердило бюджет на 2025 год с меньшей помощью Украине, чем закладывали на 2024 год.

Сара Вагенкнехт давно заявляет, что правительство Германии должно прекратить поддерживать Украину оружием и сосредоточиться на дипломатических усилиях.

Ранее "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) отмечал, что сделает свою позицию по вопросу войны и мира условием для возможного участия в земельном правительстве. "Мы будем участвовать только в правительстве земли, которое также будет занимать четкую позицию в федеральной политике в пользу дипломатии и против подготовки к войне", – заявила председатель BSW Сара Вагенкнехт.

В сентябре в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге будут избраны новые земельные парламенты.