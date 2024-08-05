Французький генерал закликає прибрати бюрократичні перешкоди для пересування техніки союзників

Французький генерал застеріг, що європейські держави досі мають чималі бюрократичні перешкоди для швидкої військової логістики і мали би усунути їх для кращої готовності до швидкого перекидання і розгортання союзницьких сил.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в його інтерв’ю Politico.

Генерал Бертран Тужуз розповів, що європейським країнам потрібно змінити правила гри у військовій логістиці, і це непросте завдання.

"Для нас відкрилися масштаби бюрократичних процедур. В Україні війна, але митники будуть вам пояснювати, що тут у техніки ненормативне навантаження на вісь і ці танки не можуть їхати через Німеччину. Це просто важко уявити", – розповів він.

Реклама:

Генерал зазначив, що швидко змінити ситуацію буде складно, тому що митні процедури і правила перевезень, особливо військових вантажів – та сфера, де правила встановлюються на національному рівні і сприймаються як складова суверенітету.

Він пропонує почати грунтовні зміни із залізниці як найбільш практичного способу перевозити військову техніку. За словами Тужуза, зараз французьким військовим доводиться платити 30 млн євро на рік, аби мати гарантований цілодобовий доступ до трансконтинентальних потягів, і було б добре мати такий доступ без обов’язкової оплати.

Також, за словами генерала, Франції варто далі вдосконалювати свою інфраструктуру, адже якщо бригаді з Іспанії чи Португалії потрібно буде дістатися на схід Європи, логістика зі значною ймовірністю буде пролягати через Францію, як і у випадку з американськими військовими.

Генерал Тужуз зазначив, що проблеми є не лише у бюрократії, а й умінні військових та залізничників організовувати масштабні перевезення техніки. За його словами, французька армія, що останні десятиліття мала реальний досвід переважно в Афганістані та Африці, "не вантажила техніку на потяги близько 20 років".

"Ми починаємо пригадувати те, що ми колись вміли і цілковито забули, як це робити", – каже він.

Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес зазначив, що з 2014 року, який став першим "тривожним дзвінком" для Європи, у питанні військової логістики відбулися певні покращення, але "переважно у формі визнання, що у нас проблема".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини висловився за те, щоб країни НАТО виділяли на оборону більше 2% ВВП.

Читайте також: НАТО неминуче: що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ.