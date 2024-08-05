Французский генерал призвал убрать бюрократические преграды для военной логистики союзников

Французский генерал предостерег, что европейские государства до сих пор имеют немалые бюрократические препятствия для быстрой военной логистики и должны были бы устранить их для лучшей готовности к быстрой переброске и развертыванию союзнических сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в его интервью Politico.

Генерал Бертран Тужуз рассказал, что европейским странам нужно изменить правила игры в военной логистике, и это непростая задача.

"Для нас открылись масштабы бюрократических процедур. В Украине война, но таможенники будут вам объяснять, что здесь у техники ненормативная нагрузка на ось и эти танки не могут ехать через Германию. Это просто невозможно представить", – рассказал он.

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Генерал отметил, что быстро изменить ситуацию будет сложно, потому что таможенные процедуры и правила перевозок, особенно военных грузов – та сфера, где правила устанавливаются на национальном уровне и воспринимаются как составляющая суверенитета.

Он предлагает начать основательные изменения с железной дороги как наиболее практичного способа перевозить военную технику. По словам Тужуза, сейчас французским военным приходится платить 30 млн евро в год, чтобы иметь гарантированный круглосуточный доступ к трансконтинентальным поездам, и было бы хорошо иметь такой доступ без обязательной оплаты.

Также, по словам генерала, Франции стоит дальше совершенствовать свою инфраструктуру, ведь если бригаде из Испании или Португалии нужно будет добраться на восток Европы, логистика со значительной вероятностью будет пролегать через Францию, как и в случае с американскими военными.

Генерал Тужуз отметил, что проблемы есть не только в бюрократии, но и в умении военных и железнодорожников организовывать масштабные перевозки техники. По его словам, французская армия, которая последние десятилетия имела реальный опыт преимущественно в Афганистане и Африке, "не грузила технику на поезда около 20 лет".

"Мы начинаем вспоминать то, что мы когда-то умели и полностью забыли, как это делать", – говорит он.

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отметил, что с 2014 года, который стал первым "тревожным звонком" для Европы, в вопросе военной логистики произошли определенные улучшения, но "преимущественно в форме признания, что у нас проблема".

Напомним, министр обороны Германии высказался за то, чтобы страны НАТО выделяли на оборону более 2% ВВП.

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