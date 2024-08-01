Міністр оборони Німеччини за те, щоб країни НАТО виділяли на оборону більше 2% ВВП

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що військові витрати повинні продовжувати зростати, перевищуючи цільовий показник НАТО у 2% від ВВП в непевні часи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє FAZ.

У своєму виступі перед науковцями і військовими з Інституту безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону США (APCSS) в Гонолулу Пісторіус послався на загрози з боку Росії і зростання напруженості, яка також зумовлена претензіями Китаю на владу.

Дві третини країн-членів НАТО вже досягли заявленої мети – виділяти на оборону два відсотки свого валового внутрішнього продукту, а Німеччина витрачає на 150 відсотків більше, ніж десять років тому, заявив політик СДПН у четвер на Гаваях. "Ми не можемо і не повинні зупинятися на досягнутому. Ми повинні вийти за рамки двовідсоткового показника. І у світлі російської агресії ми повинні зробити це швидко", – сказав Пісторіус.

Реклама:

"Це чітке прохання – в тому числі і до мого власного уряду", – додав він.

Німеччина досягає мети НАТО, серед іншого, за рахунок 100 мільярдів євро для Бундесверу, спеціального фонду, який фінансується за рахунок боргів. Він використовується для фінансування великих закупівельних проєктів для війська.

Згідно з проєктом бюджету лідерів коаліції, регулярний оборонний бюджет наступного року збільшиться лише на 1,25 мільярда євро з нинішнього рівня близько 52 мільярдів євро. Це менше, ніж вважає необхідним Пісторіус. Канцлер Олаф Шольц заявив, що оборонний бюджет має зрости до 80 мільярдів євро з 2028 року, коли будуть вичерпані спеціальні фонди.

У своєму виступі в інституті, який є частиною Міністерства оборони США, Пісторіус підтвердив важливість партнерства з США для Німеччини. Він сказав, що Німеччина зараз робить більше для забезпечення стримування і обороноздатності, а також згадав про триваюче розміщення бригади Бундесверу в Литві. "Німеччина відіграє центральну роль у захисті східного флангу НАТО", – сказав він.

Нагадаємо, лідер Вільної демократичної партії, міністр фінансів коаліційного уряду Німеччини Крістіан Лінднер відкинув закиди про те, що Берлін надто мало інвестує в оборону і що в бюджеті на 2025 рік потрібно збільшити відповідні витрати.

17 липня уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив бюджет на 2025 рік з меншою допомогою Україні, аніж закладали на 2024 рік.