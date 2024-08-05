У Французьких Альпах стався обвал льоду з гори, на яку в той час саме піднімалися кілька груп альпіністів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Щонайменше одна людина загинула і ще четверо отримали поранення в ніч проти 5 серпня, після того, як на горі Монблан-дю-Такуль (департамент Верхня Савойя), одній з вершин масиву Монблан, обвалився серак – вертикальне льодовикове утворення.

"Кілька груп альпіністів на мотузках рухалися неподалік", – йдеться в повідомленні префектури Вархньої Савойї. Загалом у цій події брали участь 15 осіб.

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Згідно з першими зібраними даними, причина падіння серака близько 3 години ночі була природною.

Постраждалі, якими опікуються служби екстреної допомоги, були евакуйовані до лікарень у Салланші та Ансі. Ще десять осіб залишилися неушкодженими, повідомили в префектурі.

Ця оцінка все ще є попередньою, і "територія все ще перебуває під охороною" цього понеділка вранці, повідомили у префектурі Верхньої Савойї.

Альпіністи здійснювали сходження на Монблан так званим маршрутом "3 гори", що проходить через Монблан-дю-Такул, Мон-Модіт і, нарешті, Монблан. Цей маршрут трохи складніший, ніж класичний маршрут, що веде на Монблан.

Місцеві гіди вже кілька років рекомендують не підніматися на Монблан занадто пізно влітку, тобто після 14 липня. Дійсно, через зміну клімату збільшується кількість серакових обвалів, які становлять найбільшу небезпеку в цю пору року.

Нагадаємо, наприкінці липня у результаті розливу льодовикового озера на півдні Ісландії затопило кільцеву дорогу, в результаті чого ділянка на одному з кінців мосту, що розташована поруч, не витримала і розвалилася.

А наприкінці червня біля Монблану, найвищої вершини Європи, загинули четверо альпіністів.