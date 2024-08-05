Во Французских Альпах произошел обвал льда с горы, на которую в то время как раз поднимались несколько групп альпинистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

По меньшей мере один человек погиб и еще четверо получили ранения в ночь на 5 августа, после того, как на горе Монблан-дю-Такуль (департамент Верхняя Савойя), одной из вершин массива Монблан, обвалился серак – вертикальное ледниковое образование.

"Несколько групп альпинистов на веревках двигались неподалеку", – говорится в сообщении префектуры Вархней Савойи. Всего в этом событии участвовали 15 человек.

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Согласно первым собранным данным, причина падения серака около 3 часов ночи была естественной.

Пострадавшие, которыми занимаются службы экстренной помощи, были эвакуированы в больницы в Салланше и Анси. Еще десять человек остались невредимыми, сообщили в префектуре.

Эта оценка все еще является предварительной, и "территория все еще находится под охраной" в этот понедельник утром, сообщили в префектуре Верхней Савойи.

Альпинисты совершали восхождение на Монблан по так называемому маршруту "3 горы", проходящему через Монблан-дю-Такул, Мон-Модит и, наконец, Монблан. Этот маршрут немного сложнее, чем классический маршрут, ведущий на Монблан.

Местные гиды уже несколько лет рекомендуют не подниматься на Монблан слишком поздно летом, то есть после 14 июля. Действительно, из-за изменения климата увеличивается количество сераковых обвалов, которые представляют наибольшую опасность в это время года.

Напомним, в конце июля в результате разлива ледникового озера на юге Исландии затопило кольцевую дорогу, в результате чего участок на одном из концов моста, находящегося рядом, не выдержал и развалился.

А в конце июня возле Монблана, самой высокой вершины Европы, погибли четверо альпинистов.