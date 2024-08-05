Група євродепутатів хоче викинути Угорщину з Шенгену через спрощення в’їзду росіян

Група з 67 євродепутатів поставила під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Відповідний лист євродепутатів до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн є у розпорядженні "Європейської правди".

Ініціаторами листа виступили литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс та євродепутатка з Чехії Дануше Нерудова. Загалом під ним підписалися 67 європарламентарів.

Євродепутати заявили, що лист є виявом їхньої стурбованості щодо нещодавнього рішення угорського уряду послабити візові обмеження, зокрема, для громадян Росії та Білорусі.

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"Прем'єр-міністр Орбан, очевидно, все більше і більше випробовує терпіння ЄС", – зазначили автори листа, пригадавши Орбану блокування санкцій, допомоги Україні, а також "мирний вояж" до Москви "без жодного мандату і без жодних позитивних результатів".

"Цього місяця угорський уряд продовжив свою імміграційну програму "національної карти", що дозволяє "гастарбайтерам" з Білорусі та Росії в'їжджати на угорську територію. Власник такої карти має право працювати в Угорщині без дозволу служби безпеки і може привозити до країни свою сім'ю", – пишуть євродепутати і додають, що безвідповідальне рішення Орбана становить значну загрозу безпеці для всіх країн-членів ЄС та їхніх громадян.

"Ці "заробітчани" з угорськими візами матимуть можливість вільно пересуватися по всій Шенгенській зоні. Без належного контролю існує ризик, що ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС. Наш обов'язок, як європейських інституцій, захистити європейських громадян від цих загроз, а не повністю відкривати кордони для країн, які вважають нас своїми ворогами", – наголошують євродепутати.

У зв'язку з цим вони закликали Європейську комісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, оскільки воно може стати лазівкою і потенційно поставити під загрозу загальне функціонування Шенгенської зони та її роль як безпечного простору для громадян.

"Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, комісія і всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для захисту європейських громадян, в тому числі, за необхідності, нові засоби контролю на угорських кордонах", – стверджують автори листа.

"Слід також зазначити, що інші країни Шенгенської зони мають право не визнавати візи, видані Угорщиною громадянам Росії та Білорусі, з відповідними наслідками.

Безпека наших громадян має бути першочерговою турботою всіх європейських інституцій, і ми розраховуємо на повну залученість комісії у цьому питанні", – додали євродепутати.

У четвер, 1 серпня, ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.