Группа евродепутатов хочет выкинуть Венгрию из Шенгена из-за упрощения въезда россиян

Группа из 67 евродепутатов поставила под вопрос членство Венгрии в Шенгенской зоне после решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Соответствующее письмо евродепутатов к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен есть в распоряжении "Европейской правды".

Инициаторами письма выступили литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс и евродепутат из Чехии Дануше Нерудова. Всего под ним подписались 67 европарламентариев.

Евродепутаты заявили, что письмо является проявлением их обеспокоенности относительно недавнего решения венгерского правительства ослабить визовые ограничения, в частности, для граждан России и Беларуси.

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"Премьер-министр Орбан, очевидно, все больше и больше испытывает терпение ЕС", – отметили авторы письма, припомнив Орбану блокирование санкций, помощи Украине, а также "мирный вояж" в Москву "без всякого мандата и без всяких положительных результатов".

"В этом месяце венгерское правительство продлило свою иммиграционную программу "национальной карты", позволяющую "гастарбайтерам" из Беларуси и России въезжать на венгерскую территорию. Владелец такой карты имеет право работать в Венгрии без разрешения службы безопасности и может привозить в страну свою семью", – пишут евродепутаты и добавляют, что безответственное решение Орбана представляет значительную угрозу безопасности для всех стран-членов ЕС и их граждан.

"Эти "заробитчане" с венгерскими визами будут иметь возможность свободно передвигаться по всей Шенгенской зоне. Без надлежащего контроля существует риск, что эти неевропейские граждане могут усилить российскую шпионскую сеть в ЕС. Наша обязанность, как европейских институтов, защитить европейских граждан от этих угроз, а не полностью открывать границы для стран, которые считают нас своими врагами", – отмечают евродепутаты.

В связи с этим они призвали Европейскую комиссию принять срочные меры для расследования решения Венгрии, поскольку оно может стать лазейкой и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан.

"Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение присутствие Венгрии в Шенгенской зоне, введя новые меры для защиты европейских граждан, в том числе, при необходимости, новые средства контроля на венгерских границах", – утверждают авторы письма.

"Следует также отметить, что другие страны Шенгенской зоны имеют право не признавать визы, выданные Венгрией гражданам России и Беларуси, с соответствующими последствиями.

Безопасность наших граждан должна быть первоочередной заботой всех европейских институтов, и мы рассчитываем на полную вовлеченность комиссии в этом вопросе", – добавили евродепутаты.

В четверг, 1 августа, ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.

Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".

Литва обратилась к Европейской комиссии в связи с решением Венгрии облегчить режим въезда для граждан России и Беларуси.