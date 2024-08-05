Прикордонники Литви допоможуть Латвії в охороні кордону з Білоруссю

Оскільки щодня кілька десятків мігрантів намагаються нелегально потрапити до Латвії з Білорусі, литовські прикордонники збираються допомогти своїм сусідам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як повідомили у Державній прикордонній службі Литви(VSAT), група з приблизно десяти литовських офіцерів допомагатиме своїм колегам.

За даними VSAT, в цьому році до 26 липня в Литву з Білорусі не пустили трохи більше 350 нелегальних мігрантів, в той же час в Латвії було зафіксовано понад 3 тис. спроб незаконного перетину кордону, в Польщі – 21 тис.

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Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте повідомила журналістам минулого тижня, що Естонія також надсилає допомогу Латвії.

"У понеділок ми відправляємо наших прикордонників на допомогу латвійським колегам. Наші колеги з Естонії також роблять те ж саме, щоб допомогти забезпечити безпеку кордону на місці і не затримувати їх (нелегальних мігрантів. – Ред.) на територіях наших держав", – сказала вона.

Литовські прикордонники зазначили, що останнім часом Литва зіткнулася з так званою вторинною міграцією, коли до Литви прибувають іноземці, які нелегально перетнули кордон Латвії.

Литва також відправляла прикордонників до Латвії восени минулого року, коли через збільшення міграційних потоків 20 офіцерів вирушили до сусідньої країни на кордоні з Білоруссю.

Наплив мігрантів до східних членів Європейського Союзу з Білорусі розпочався у 2021 році, і Захід звинувачує в його організації мінський режим.

Тоді до Литви з Білорусі нелегально прибули майже 4,2 тис. мігрантів, але більшість з них покинули країну після закінчення обмежень на пересування.

Загалом за цей період литовські прикордонники оформили понад 22,3 тис. мігрантів. Деякі іноземці намагалися нелегально перетнути кордон неодноразово.

У Латвії минулого тижня повідомили, що паркан на латвійсько-білоруському кордоні протяжністю майже 145 кілометрів побудований.