Пограничники Литвы помогут Латвии в охране границы с Беларусью

Поскольку ежедневно несколько десятков мигрантов пытаются нелегально попасть в Латвию из Беларуси, литовские пограничники собираются помочь своим соседям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (VSAT), группа из примерно десяти литовских офицеров будет помогать своим коллегам.

По данным VSAT, в этом году до 26 июля в Литву из Беларуси не пустили чуть более 350 нелегальных мигрантов, в то же время в Латвии было зафиксировано более 3 тыс. попыток незаконного пересечения границы, в Польше – 21 тыс.

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Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила журналистам на прошлой неделе, что Эстония также направляет помощь Латвии.

"В понедельник мы отправляем наших пограничников на помощь латвийским коллегам. Наши коллеги из Эстонии также делают то же самое, чтобы помочь обеспечить безопасность границы на месте и не задерживать их (нелегальных мигрантов. – Ред.) на территориях наших государств", – сказала она.

Литовские пограничники отметили, что в последнее время Литва столкнулась с так называемой вторичной миграцией, когда в Литву прибывают иностранцы, которые нелегально пересекли границу Латвии.

Литва также отправляла пограничников в Латвию осенью прошлого года, когда из-за увеличения миграционных потоков 20 офицеров отправились в соседнюю страну на границе с Беларусью.

Наплыв мигрантов в восточные члены Европейского Союза из Беларуси начался в 2021 году, и Запад обвиняет в его организации минский режим.

Тогда в Литву из Беларуси нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов, но большинство из них покинули страну после окончания ограничений на передвижение.

Всего за этот период литовские пограничники оформили более 22,3 тыс. мигрантов. Некоторые иностранцы пытались нелегально пересечь границу неоднократно.

В Латвии на прошлой неделе сообщили, что забор на латвийско-белорусской границе протяженностью почти 145 километров построен.