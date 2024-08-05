В Германии осудили 15-летнего подростка за убийство ученика из его школы

Суд города Вюрцбург, что в южной Германии, в понедельник, 5 августа, приговорил 15-летнего парня к восьми годам и шести месяцам заключения в колонии для несовершеннолетних за убийство 14-летнего ученика из его школы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Стрельба произошла в сентябре 2023 года в школе города Лор-ан-Майн, что в 37 километрах к северо-западу от Вюрцбурга. Судебный процесс длился с мая и проходил за закрытыми дверями из-за возраста обвиняемого.

Суд должен был решить, была ли стрельба, в которой обвиняемый признался во время судебного процесса, спланированным убийством или непредумышленным убийством второй степени.

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Осужденный утверждал, что стрельба не была преднамеренной, извинился перед близкими убитого одноклассника и говорил, что ему жаль из-за того, что произошло. Его адвокаты настаивали на шести годах заключения.

Прокуроры утверждали, что убийство было совершено со злым умыслом, поскольку пуля попала 14-летней жертве в затылок, и просили восьми лет и девяти месяцев заключения. Суд согласился с аргументами обвинения.

В апреле этого года, напомним, произошла стрельба в школе в Финляндии, в результате чего погиб один ребенок и еще двое получили ранения.