Екслідер Каталонії анонсував повернення до Іспанії вже цього тижня

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що планує повернутися до Іспанії на інавгурацію нового глави автономії Сальвадора Ільї, незважаючи на загрозу арешту.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Попри ухвалення в Іспанії суперечливого закону про амністію поза межами його дії залишаються близько 300 лідерів та активістів руху за відокремлення Каталонії, включаючи самого Пучдемона.

Незважаючи на ризик арешту, Пучдемон підтвердив, що має намір повернутися до Іспанії для участі в церемонії інавгурації Ільї, яка може відбутися в п'ятницю, 9 серпня, або на вихідних.

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"Я уявляю, що на мене чекає (арешт. – Ред.), але я знаю, що маю зробити", – зазначив екслідер Каталонії.

Приймаючи як даність, що він буде поміщений у в'язницю, Пучдемон сказав: "Хто знає, чи надовго".

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно колишнього глави Каталонії і лідера сепаратистської партії Junts Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт лідера сепаратистів Каталонії в іншій справі про розтрату коштів і непокорі, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.