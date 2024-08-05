Британія вивезла з Лівану родини співробітників посольства у Бейруті
Велика Британія евакуювала сім'ї співробітників свого посольства в Бейруті через нестабільну ситуацію з безпекою в Лівані.
Про це йдеться у повідомленні британського МЗС, інформує "Європейська правда".
Як зазначили у МЗС, безпека британських громадян є ключовим пріоритетом. Саме тому в регіон були відправлені додаткові консульські співробітники та сили безпеки.
"Ми також тимчасово відкликали сім'ї офіційних осіб, які працюють у посольстві Великої Британії в Бейруті", – йдеться у повідомленні.
Водночас посольство у Лівані продовжить надавати підтримку британським громадянам, додали у МЗС.
У відомстві також повторно закликали громадян Британії залишити Ліван.
Нагадаємо, Швеція раніше оголосила, що призупиняє роботу посольства у Лівані.
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