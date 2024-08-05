Британія вивезла з Лівану родини співробітників посольства у Бейруті

Велика Британія евакуювала сім'ї співробітників свого посольства в Бейруті через нестабільну ситуацію з безпекою в Лівані.

Про це йдеться у повідомленні британського МЗС, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у МЗС, безпека британських громадян є ключовим пріоритетом. Саме тому в регіон були відправлені додаткові консульські співробітники та сили безпеки.

"Ми також тимчасово відкликали сім'ї офіційних осіб, які працюють у посольстві Великої Британії в Бейруті", – йдеться у повідомленні.

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Водночас посольство у Лівані продовжить надавати підтримку британським громадянам, додали у МЗС.

У відомстві також повторно закликали громадян Британії залишити Ліван.

Нагадаємо, Швеція раніше оголосила, що призупиняє роботу посольства у Лівані.

Багато авіаліній, що виконують рейси до Лівану та Ізраїлю, скасували польоти на найближчі дні.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.