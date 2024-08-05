Британия вывезла из Ливана семьи сотрудников посольства в Бейруте

Великобритания эвакуировала семьи сотрудников своего посольства в Бейруте из-за нестабильной ситуации с безопасностью в Ливане.

Об этом говорится в сообщении британского МИД, информирует "Европейская правда".

Как отметили в МИД, безопасность британских граждан является ключевым приоритетом. Именно поэтому в регион были отправлены дополнительные консульские сотрудники и силы безопасности.

"Мы также временно отозвали семьи официальных лиц, работающих в посольстве Великобритании в Бейруте", – говорится в сообщении.

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В то же время посольство в Ливане продолжит оказывать поддержку британским гражданам, добавили в МИД.

В ведомстве также повторно призвали граждан Великобритании покинуть Ливан.

Напомним, Швеция ранее объявила, что приостанавливает работу посольства в Ливане.

Многие авиалинии, выполняющие рейсы в Ливан и Израиль, отменили полеты на ближайшие дни.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.