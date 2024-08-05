Нідерланди радять утриматись від будь-яких поїздок до Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Нідерландів у понеділок, 5 серпня, оновило рекомендації для подорожей до Ізраїлю, закликавши співгромадян утриматись від будь-яких поїздок через напружену ситуацію в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нідерландське МЗС внесло Ізраїль до так званої "червоної" зони. Це означає, що нідерландцям не рекомендується їхати до цієї країни через підвищений рівень небезпеки.

"Імовірність нападу Ірану та його союзників на Ізраїль є високою", – йдеться в рекомендаціях відомства щодо подорожей.

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Нідерландцям, які перебувають в Ізраїлі, рекомендується покинути країну, якщо це безпечно.

До цього Ізраїль входив до "помаранчевої" зони, а деякі його прикордонні райони з сектором Гази й Ліваном та Голанські висоти були оголошені "червоними".

Конфлікт в регіоні між Ліваном, Іраном та Ізраїлем загрожує подальшою ескалацією після ізраїльського нападу на командира "Хезболли" в Бейруті і вбивства лідера ХАМАС у Тегерані.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.