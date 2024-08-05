Нидерланды советуют воздержаться от любых поездок в Израиль

Министерство иностранных дел Нидерландов в понедельник, 5 августа, обновило рекомендации для путешествий в Израиль, призвав сограждан воздержаться от любых поездок из-за напряженной ситуации в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Нидерландский МИД внес Израиль в так называемую "красную" зону. Это означает, что нидерландцам не рекомендуется ехать в эту страну из-за повышенного уровня опасности.

"Вероятность нападения Ирана и его союзников на Израиль является высокой", – говорится в рекомендациях ведомства относительно путешествий.

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Нидерландцам, которые находятся в Израиле, рекомендуется покинуть страну, если это безопасно.

До этого Израиль входил в "оранжевую" зону, а некоторые его приграничные районы с сектором Газы и Ливаном и Голанские высоты были объявлены "красными".

Конфликт в регионе между Ливаном, Ираном и Израилем грозит дальнейшей эскалацией после израильского нападения на командира "Хезболлы" в Бейруте и убийства лидера ХАМАС в Тегеране.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.