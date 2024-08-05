Естонія закликає утриматись від поїздок до Ізраїлю та Ірану

Міністерство закордонних справ Естонії застерігає від поїздок до Ізраїлю, Лівану та Ірану на тлі напруженості між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала радниця зі ЗМІ Міністерства закордонних справ Бріта Кікас, яку цитує Delfi.

Естонське МЗС випустило попередження щодо поїздок до Ізраїлю, Ірану та Лівану і просить повністю уникати відвідування цих країн.

"Потрібно повернутися з цих регіонів якомога швидше", – сказала Кікас.

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Вона також закликала усіх громадян Естонії, хто планує поїздку зареєструватися на сайті Reisi Targalt, щоб у разі потреби МЗС мало можливість підтримувати з ними зв’язок.

Раніше Міністерство закордонних справ Нідерландів оновило рекомендації для подорожей до Ізраїлю, закликавши співгромадян утриматись від будь-яких поїздок через напружену ситуацію в регіоні.

Неофіційно повідомляють, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже у понеділок або у вівторок.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.