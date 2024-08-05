Эстония призывает воздержаться от поездок в Израиль и Иран

Министерство иностранных дел Эстонии предостерегает от поездок в Израиль, Ливан и Иран на фоне напряженности между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала советник по СМИ Министерства иностранных дел Брита Кикас, которую цитирует Delfi.

Эстонский МИД выпустил предупреждение о поездках в Израиль, Иран и Ливан и просит полностью избегать посещения этих стран.

"Нужно вернуться из этих регионов как можно скорее", – сказала Кикас.

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Она также призвала всех граждан Эстонии, кто планирует поездку зарегистрироваться на сайте Reisi Targalt, чтобы в случае необходимости МИД имел возможность поддерживать с ними связь.

Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов обновило рекомендации для путешествий в Израиль, призвав сограждан воздержаться от любых поездок из-за напряженной ситуации в регионе.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.