Во Французских Альпах продолжают искать двух немцев, пропавших после обвала ледника

После инцидента в ночь на понедельник, когда кусок ледника накрыл альпинистов во время восхождения на Монблан, двое немцев до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Двое немцев в возрасте 30 и 39 лет, "ночевали в приюте Cosmiques, расположенном у подножия Монблан-дю-Такуль", где в ночь с воскресенья на понедельник произошел несчастный случай. С тех пор "они считаются пропавшими без вести", заявил взвод высокогорной жандармерии Шамони.

Обвал, по первоначальным данным, накрыл 15 альпинистов, которые двигались в районе Монблан-дю-Такуль, одним из двух основных маршрутов для восхождения на самую высокую вершину Западной Европы. Среди них погиб 57-летний француз.

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Среди пострадавших – 42-летний мужчина, который получил кровоизлияние в мозг и был госпитализирован в реанимацию. Также госпитализирована 40-летняя женщина с травмами легких.

Эти два человека, как и погибший, были связаны веревкой. Эта компания покинула приют Cosmiques, где они ночевали, чтобы подняться на Монблан.

17-летний парень и его 58-летний отец получили травмы, соответственно, в лодыжку и шею. Кроме того, на месте падения льда было еще четверо альпинистов. Все они вышли невредимыми и оказали помощь пострадавшим.

Из-за опасных условий для спасателей и риска схода второй лавины, полевые поиски были приостановлены в понедельник. Однако поисковые работы, чтобы определить, сколько людей могло находиться на месте во время падения льда, продолжаются.

"Проводится новая вертолетная разведка, чтобы увидеть, есть ли у нас новые зацепки, чтобы развеять любые сомнения", – сказал Этьен Роллан, командир взвода высокогорной жандармерии Верхней Савойи, уточнив, что количество погибших все еще "предварительное".

Местные гиды уже несколько лет рекомендуют не подниматься на Монблан слишком поздно летом, то есть после 14 июля. Действительно, из-за изменения климата увеличивается количество сераковых обвалов, которые представляют наибольшую опасность в это время года.

Напомним, в конце июля в результате разлива ледникового озера на юге Исландии затопило кольцевую дорогу, в результате чего участок на одном из концов моста, расположенного рядом, не выдержал и развалился.