Греция спасла десятки мигрантов в Средиземном море

Береговая охрана Греции во вторник сообщила, что спасла 75 мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Мигрантов спасали вблизи полуострова Пелопоннес – района, где в прошлом году произошла одна из самых смертоносных аварий судна, в результате которой могли погибнуть 600 человек.

В береговой охране рассказали, что во вторник спасли людей с борта парусника к юго-западу от прибрежного города Пилос на Пелопоннесе. Всех доставят в порт Каламата.

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При этом в береговой охране не назвали ни национальности спасенных мигрантов, ни пункт их отправки.

На прошлых выходных двое мигрантов умерли после того, как их спасла береговая охрана Италии в Средиземном море у восточного побережья Сицилии.

А в конце июля мигрант погиб при попытке пересечь пролив Ла-Манш и попасть в Великобританию.