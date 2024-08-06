Президентка Грузії не вірить, що опозиція домовиться про єдиного кандидата у прем'єри

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила сумніви у тому, що опозиційні сили в країні зможуть домовитись про єдиного кандидата у прем'єр-міністри.

Її заяву наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Зурабішвілі сказала, що не вірить, що опозиційні партії зможуть домовитися про єдиного кандидата на посаду прем'єр-міністра, який буде політичною фігурою.

"Що стосується прем'єр-міністра, ще раз скажу: я не вірю, що серед цих партій, оскільки існує різноманіття і багато амбіцій, я не вірю, що можна домовитися про одного прем'єр-міністра, який буде політичною фігурою, оскільки в кожного свої амбіції і свій погляд на інших", – зазначила вона.

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Водночас, за її словами, можна домовитися про технічний уряд з обмеженим мандатом.

"Також уряд матиме обмежений мандат зробити все, щоб повернути Грузію на шлях, тобто відновити відносини з нашими партнерами, відновити програму з Міжнародним валютним фондом, відновити незалежність Національного банку, тобто все, що може уряд, щоб вести нормальну діяльність", – додала президентка.

Зурабішвілі раніше заявила, що перспектива членства країни в ЄС повністю залежить від результатів парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня.

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