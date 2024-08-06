Президент Грузии не верит, что оппозиция договорится о едином кандидате в премьеры

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сомнения в том, что оппозиционные силы в стране смогут договориться о едином кандидате в премьер-министры.

Ее заявление приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили сказала, что не верит, что оппозиционные партии смогут договориться о едином кандидате на должность премьер-министра, который будет политической фигурой.

"Что касается премьер-министра, еще раз скажу: я не верю, что среди этих партий, поскольку существует многообразие и много амбиций, я не верю, что можно договориться об одном премьер-министре, который будет политической фигурой, поскольку у каждого свои амбиции и свой взгляд на других", – отметила она.

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В то же время, по ее словам, можно договориться о техническом правительстве с ограниченным мандатом.

"Также правительство будет иметь ограниченный мандат сделать все, чтобы вернуть Грузию на путь, то есть восстановить отношения с нашими партнерами, восстановить программу с Международным валютным фондом, восстановить независимость Национального банка, то есть все, что может правительство, чтобы вести нормальную деятельность", – добавила президент.

Зурабишвили ранее заявила, что перспектива членства страны в ЕС полностью зависит от результатов парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

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