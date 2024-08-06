У Словаччині порушили справу проти чоловіка, який цілився в міністра з фальшивого пістолета

У Словаччині порушили справу проти чоловіка, який з фальшивого пістолета цілився в очільника МВС країни Матуша Шутая Ештока.

Про це повідомив телеканал Markiza, пише "Європейська правда".

Інцидент трапився ще минулого тижня. Чоловік направив муляж пістолета на зону, де був присутній міністр внутрішніх справ.

Як зазначено, його затримав охоронець міністра.

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Хоча молодого чоловіка відпустили після затримання і допиту, поліція продовжує розслідування, було порушено кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину, пов'язаного з небезпечними погрозами.

Наразі правоохоронці не коментують поточні результати.

"На цей час неможливо надати більше інформації про справу в Стропкові через те, що розслідування триває, також проводяться необхідні процесуальні дії", – заявила речниця поліції Пряшівського краю Яна Лігдайова.

Також стало відомо, що затриманий вже відбував покарання за вбивство 54-річного чоловіка. Він провів два роки в колонії для неповнолітніх, а також за рішенням суду пройшов амбулаторне психіатричне лікування.

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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