Урядовця з Північної Македонії арештували за масовий випуск фальшивих монет у 2 євро
Урядовець з Північної Македонії був арештований за підозрою у масовому виробництві мільйонів фальшивих монет номіналом 2 євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Європолу.
Багатомісячне розслідування, проведене північномакедонською та косовською владою за підтримки Європолу, викрило операцію з виготовлення фальшивих монет.
В рамках розслідування у Приштині був затриманий 34-річний урядовець з Північної Македонії.
Чоловік був співробітником Міністерства внутрішніх справ Північної Македонії, заявили в Європолі.
В ході обшуків у різних місцях Північної Македонії було вилучено верстати для виробництва фальшивої валюти, тисячі готових монет, кілець і заготовок для монет.
Монети, вилучені під час обшуків, будуть додатково досліджені, їх порівняють з іншими монетами, вже вилученими з обігу, щоб оцінити реальні масштаби виробництва.
Нагадаємо, у квітні італійська поліція ліквідувала мережу фальшивомонетників у південному місті Неаполь, заарештувавши близько 60 осіб, яких підозрюють у виробництві та продажу банкнот, що потім переправляли до Франції, Іспанії та Греції.
Також повідомляли, що торік у Німеччині було вилучено з обігу значно більше фальшивих купюр євро: їхня кількість збільшилася на 28,2% до 56 600 штук порівняно з попереднім роком.