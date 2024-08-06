Урядовця з Північної Македонії арештували за масовий випуск фальшивих монет у 2 євро

Урядовець з Північної Македонії був арештований за підозрою у масовому виробництві мільйонів фальшивих монет номіналом 2 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Європолу.

Багатомісячне розслідування, проведене північномакедонською та косовською владою за підтримки Європолу, викрило операцію з виготовлення фальшивих монет.

В рамках розслідування у Приштині був затриманий 34-річний урядовець з Північної Македонії.

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Чоловік був співробітником Міністерства внутрішніх справ Північної Македонії, заявили в Європолі.

В ході обшуків у різних місцях Північної Македонії було вилучено верстати для виробництва фальшивої валюти, тисячі готових монет, кілець і заготовок для монет.

Монети, вилучені під час обшуків, будуть додатково досліджені, їх порівняють з іншими монетами, вже вилученими з обігу, щоб оцінити реальні масштаби виробництва.

Нагадаємо, у квітні італійська поліція ліквідувала мережу фальшивомонетників у південному місті Неаполь, заарештувавши близько 60 осіб, яких підозрюють у виробництві та продажу банкнот, що потім переправляли до Франції, Іспанії та Греції.

Також повідомляли, що торік у Німеччині було вилучено з обігу значно більше фальшивих купюр євро: їхня кількість збільшилася на 28,2% до 56 600 штук порівняно з попереднім роком.