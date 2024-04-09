В Італії ліквідували підконтрольну мафії мережу фальшивомонетників

Італійська поліція заявила, що ліквідувала мережу фальшивомонетників у південному місті Неаполь, заарештувавши близько 60 осіб, яких підозрюють у виробництві та продажу банкнот, що потім переправляли до Франції, Іспанії та Греції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Група, підконтрольна клану Маццарелла, який належить до неаполітанської мафії Каморра, виготовила близько 6 млн євро купюрами номіналом 20, 50 та 100 євро, йдеться в заяві правоохоронців.

За даними поліції, фальшивомонетники працювали за стандартним графіком: з 9:00 до 17:00 протягом тижня та до 13:00 у неділю. Правоохоронці стверджують, що банкноти розфасовували за їхньою якістю залежно від текстури та кольору.

Купюри номіналом 50 євро отримали назву "Марадонас", на честь легендарного аргентинського футболіста та ікони Неаполя, чемпіона Італії у складі місцевого клубу "Наполі" Дієго Марадони, а також "Пелес", на честь іншої покійної легенди футболу з Бразилії.

Серед заарештованих – семеро осіб, яких затримали в неаполітанській квартирі, що використовували одночасно як виробничу студію та магазин.

Серед них опинилися троє французьких покупців, які щойно придбали фальшиві гроші та готувалися повернутися на батьківщину, йдеться у повідомленні поліції.

Клан Маццарелла відомий своєю причетністю до фальшивомонетництва в Неаполі, який вже давно охрестили столицею фальшивих купюр.

На початку березня повідомляли, що поліція Іспанії, Італії та Греції ліквідувала злочинну організацію, яка виготовила та розповсюдила фальшивих банкнот номіналом у 100 євро на суму понад мільйон євро. За даними поліції, банда розповсюджувала банкноти в Італії, Франції, Греції та Іспанії.

Раніше стало відомо, що торік у Німеччині було вилучено з обігу значно більше фальшивих купюр євро: їхня кількість збільшилася на 28,2% до 56 600 штук порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, у 2020 році на півдні Німеччини, у федеральній землі Баден-Вюртемберг, діти під час гри виявили у струмку монети номіналом 2 євро, які, як згодом з'ясувалося, виявилися фальшивими.