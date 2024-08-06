Чиновника из Северной Македонии арестовали за массовый выпуск фальшивых монет в 2 евро

Правительственный чиновник из Северной Македонии был арестован по подозрению в массовом производстве миллионов фальшивых монет номиналом 2 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Европола.

Многомесячное расследование, проведенное северомакедонскими и косовскими властями при поддержке Европола, разоблачило операцию по изготовлению фальшивых монет.

В рамках расследования в Приштине был задержан 34-летний чиновник из Северной Македонии.

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Мужчина был сотрудником Министерства внутренних дел Северной Македонии, заявили в Европоле.

В ходе обысков в разных местах Северной Македонии были изъяты станки для производства фальшивой валюты, тысячи готовых монет, колец и заготовок для монет.

Монеты, изъятые во время обысков, будут дополнительно исследованы, их сравнят с другими монетами, уже изъятыми из обращения, чтобы оценить реальные масштабы производства.

Напомним, в апреле итальянская полиция ликвидировала сеть фальшивомонетчиков в южном городе Неаполь, арестовав около 60 человек; их подозревают в производстве и продаже банкнот, которые затем переправляли во Францию, Испанию и Грецию.

Также сообщалось, что в прошлом году в Германии было изъято из обращения значительно больше фальшивых купюр евро: их количество увеличилось на 28,2% до 56 600 штук по сравнению с предыдущим годом.