Поліція Косова обшукала сербські поштові відділення біля кордону із Сербією

Правоохоронці частково визнаного Косова в понеділок, 5 серпня, провели обшуки в щонайменше дев'яти відділеннях сербської національної поштової служби Pošta Srbije, які підозрюють у незаконній діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За словами заступника керівника поліції Косова північного регіону Ветона Ельшані, обшуки стосувались трьох відділень сербської пошти в Новій Митровиці, трьох – у Лепосавичах, двох – у Звечанах і одного – в Зубін-Потоку.

Відділення опечатали, а співробітників попросили залишити будівлі, забравши особисті речі.

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За словами Ельшані, поліція Косова підозрює Pošta Srbije в роботі без дозволу та реєстрації в косовських органах влади.

Ці дії вже засудила партія "Сербський список", яка представляє сербське населення півночі Косова, та Белград. Директор Управління у справах Косова і Метохії (так Косово називає Сербія) Петар Петкович назвав обшуки й закриття відділень "незаконним".

За словами Петковича, прем’єр-міністр Косова Альбін Курті "хоче спровокувати конфлікт на місці за будь-яку ціну й на очах у міжнародної спільноти".

Через відділення Pošta Srbije на півночі Косова місцеве сербське населення отримувало соціальні виплати від влади Сербії, а також допомагало з оформленням сербських документів.

Косово – незалежності якого Сербія не визнає – не раз звинувачувало Белград у підривній діяльності й порівнювало його дії з агресією Росії проти України. У Сербії нещодавно заборонили фестиваль, який сприв культурному обміну з Косовом.

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