Президент Сербии заявил о "провокации войны" после закрытия в Косово отделений сербской почты

Президент Сербии Александар Вучич заявил о "провокации войны" после того, как в Косово закрыли и опечатали ряд отделений "Почты Сербии".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель" по материалам местных СМИ.

Президент Сербии Александар Вучич осудил закрытие девяти отделений сербской почты в Северном Косово в понедельник и назвал действия Приштины попыткой "спровоцировать войну", а также обвинил "западные силы" и ЕС в поддержке косовской власти.

"Поведение Курти является попыткой спровоцировать войну. Мы не хотим войны; мы хотим сохранить мир, но он делает это сознательно, организованно и при поддержке некоторых западных сил", – заявил Вучич.

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Реакцию Европейского Союза на инцидент он назвал "позорной и дерзкой" и раскритиковал ЕС, заявив, что в европейских столицах пытаются преуменьшить серьезность действий, предпринятых против Сербии и ее интересов.

"Они звонят нам, чтобы снова поговорить об односторонних действиях Курти, которые являются незаконными. Итак, в следующий раз, когда он убьет 20 человек, мы снова пойдем обсуждать, мог ли он это сделать или нет, и какие идеи они имеют, чтобы это преодолеть", – отметил сербский президент.

Напомним, правоохранители частично признанного Косово в понедельник, 5 августа, провели обыски в по меньшей мере девяти отделениях сербской национальной почтовой службы Pošta Srbije, которые подозревают в незаконной деятельности.

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано назвал закрытие косовскими властями девяти пунктов "Почты Сербии" на севере Косово "односторонним и нескоординированным действием" и отметил, что это нарушает договоренности, достигнутые в рамках диалога при содействии ЕС.

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