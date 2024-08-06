Росія оголосила відповідь Молдові за вислання співробітника свого посольства
Росія оголосила персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у РФ у відповідь на таке рішення Молдови щодо російського посольства у Кишиневі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС Росії 6 серпня.
У вівторок до Міністерства закордонних справ РФ викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через "недружні кроки офіційного Кишинева".
Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у Росії.
Нагадаємо, минулого тижня у Молдові провели обшуки у будівлі парламенту та затримали двох осіб у справі про державну зраду.
Після того Кишинів оголосив про вислання одного співробітника посольства Росії за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.