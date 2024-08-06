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Росія оголосила відповідь Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини — Вівторок, 6 серпня 2024, 16:48 — Марія Ємець

Росія оголосила персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у РФ у відповідь на таке рішення Молдови щодо російського посольства у Кишиневі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС Росії 6 серпня.

У вівторок до Міністерства закордонних справ РФ викликали тимчасового повіреного у справах Молдови Александра Кетрару та оголосили йому протест через "недружні кроки офіційного Кишинева". 

Дипломату вручили ноту щодо визнання персоною нон грата одного співробітника посольства Молдови у Росії. 

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Нагадаємо, минулого тижня у Молдові провели обшуки у будівлі парламенту та затримали двох осіб у справі про державну зраду.

Після того Кишинів оголосив про вислання одного співробітника посольства Росії за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

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