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Россия объявила ответ Молдове за высылку сотрудника своего посольства

Новости — Вторник, 6 августа 2024, 16:48 — Мария Емец

Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Молдовы в РФ в ответ на такое решение Молдовы в отношении российского посольства в Кишиневе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД России 6 августа.

Во вторник в Министерство иностранных дел РФ вызвали временного поверенного в делах Молдовы Александра Кетрару и объявили ему протест из-за "недружественных шагов официального Кишинева".

Дипломату вручили ноту о признании персоной нон грата одного сотрудника посольства Молдовы в России.

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Напомним, на прошлой неделе в Молдове провели обыски в здании парламента и задержали двух человек по делу о государственной измене.

После того Кишинев объявил о высылке одного сотрудника посольства России за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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Молдова Россия
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