Премьер Бранденбурга хочет "посредничества" ФРГ между Россией и Украиной

Глава правительства немецкой земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что Берлин должен активизировать дипломатические усилия для того, чтобы выступить посредником и "положить конец" полномасштабной войне России против Украины.

Такое Войдке заявил в интервью Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

Войдке, представляющий Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, стал первым земельным премьером от этой политсилы, который призвал немецкое правительство выступить в роли посредника для достижения мира между Россией и Украиной.

"Немецкое правительство должно дать понять, что оно делает все возможное для того, чтобы эта ужасная война закончилась как можно скорее и чтобы было найдено дипломатическое решение, которое обеспечит свободу и независимость Украины, а также прочный мир", – заявил он.

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По мнению Войдке, этого можно достичь путем "стратегической триады: 1) поддержки способности Украины к самообороне; 2) эффективного предотвращения распространения войны; 3) более активного использования дипломатических средств для урегулирования конфликта".

Премьер Бранденбурга в то же время подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, которая противоречит международному праву и угрожает ее существованию, и Германия вносит свой вклад в это.

В партии Шольца в последние дни несколько раз звучали призывы к "большей дипломатии" в контексте полномасштабного вторжения России в Украину – в частности после исторического обмена заключенных между РФ и Западом.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.