Старшого сина норвезької кронпринцеси затримали за насильство

Маріуса Борга Хейбі, старшого сина норвезької кронпринцеси Метте-Маріт, тимчасово затримувала поліція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Передумовою для цього став інцидент із застосуванням насильства в одній з квартир в Осло. Повідомляється, що жертвою стала жінка у віці від 20 до 30 років.

Згідно з повідомленням, 27-річний Борг Хейбі напав на молоду жінку "психічно і фізично". Її обстежили в лікарні, лікарі діагностували струс мозку.

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Боргу Хейбі висунули звинувачення в нападі. З тих пір він був звільнений. Королівська сім'я поки що не коментувала цю справу.

Адвокат Борга Хейбі Ойвінд Братлієн сказав: "Звинувачення полягає в нападі, що є найменш серйозною формою насильства відповідно до закону. Ні мій клієнт, ні я не були поінформовані про повну суть справи, і він ще не зробив жодної заяви за моєю порадою".

Кронпринцеса Метте-Маріт мала бути в Парижі у вівторок, щоб дивитися Олімпійські ігри. Однак ця поїздка була відкладена.

Королівський дім підтвердив NRK, що поїздка до Парижа наразі відкладена, але кронпринцеса Метте-Маріт сподівається, що зможе поїхати туди пізніше.

На фотографіях з головного залу паризької Олімпіади Стад де Франс у вівторок ввечері видно, що кронпринц Хокон перебував у VIP-ложі, без кронпринцеси Метте-Маріт.

Метте-Маріт вийшла заміж за кронпринца Норвегії Хокона у 2001 році. Маріус Борг Хейбі походить від попереднього зв'язку своєї матері. З моменту весілля син також є частиною королівської родини.

Норвезький король, 87-річний Гаральд V, є найстарішим монархом Європи, у березні йому встановили кардіостимулятор.

Наприкінці січня Гаральд V заявляв, що не планує зрікатися престолу за свого життя.