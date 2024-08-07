Старшего сына норвежской кронпринцессы задержали за насилие

Мариуса Борга Хейби, старшего сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит, временно задерживала полиция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Предпосылкой для этого стал инцидент с применением насилия в одной из квартир в Осло. Сообщается, что жертвой стала женщина в возрасте от 20 до 30 лет.

Согласно сообщению, 27-летний Борг Хейби напал на молодую женщину "психически и физически". Ее обследовали в больнице, врачи диагностировали сотрясение мозга.

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Боргу Хейби предъявили обвинение в нападении. С тех пор он был освобожден. Королевская семья пока что не комментировала это дело.

Адвокат Борга Хейби Ойвинд Братлиен сказал: "Обвинение заключается в нападении, что является наименее серьезной формой насилия в соответствии с законом. Ни мой клиент, ни я не были проинформированы о полной сути дела, и он еще не сделал никакого заявления по моему совету".

Кронпринцесса Метте-Марит должна была быть в Париже во вторник, чтобы смотреть Олимпийские игры. Однако эта поездка была отложена.

Королевский дом подтвердил NRK, что поездка в Париж пока отложена, но кронпринцесса Метте-Марит надеется, что сможет поехать туда позже.

На фотографиях из главного зала парижской Олимпиады Стад де Франс во вторник вечером видно, что кронпринц Хокон находился в VIP-ложе, без кронпринцессы Метте-Марит.

Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Норвегии Хокона в 2001 году. Мариус Борг Хейби происходит от предыдущей связи своей матери. С момента свадьбы сын также является частью королевской семьи.

Норвежский король, 87-летний Харальд V, является старейшим монархом Европы, в марте ему установили кардиостимулятор.

В конце января Харальд V заявлял, что не планирует отрекаться от престола при жизни.