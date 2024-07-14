У Німеччині закликають продовжити перевірки на кордонах

Німецький депутат від Вільних демократів (ВДП) Крістіан Дюрр закликав продовжити перевірки на кордоні, які були тимчасово посилені на час проведення чемпіонату Європи з футболу.

Заяву депутата наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Дюрр виступив із таким закликом після того, як деякі з 16 земельних міністрів внутрішніх справ Німеччини закликали до продовження перевірок.

Німеччина запровадила тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час Євро-2024 задля більшої безпеки з метою запобігти потенційним загрозам з боку екстремістів, хуліганів та інших осіб, які вчиняють насильство.

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Зазвичай на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією не проводяться регулярні прикордонні перевірки, а лише дуже обмежені і вибіркові.

Дюрр сказав, що поліцейські перевірки були "дуже ефективними у затриманні тих, хто хоче нелегально в'їхати в країну".

"Я думаю, що варто розглянути можливість збереження прикордонних перевірок, які ми запровадили до чемпіонату Європи", – сказав він.

Однак федеральна поліція Німеччини виступила проти закликів продовжити перевірки після 19 липня, як це було спочатку узгоджено, вказуючи на нестачу обладнання та персоналу.

Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. У відповідь ці країни запровадили контроль документів на кордоні зі Словаччиною, щоб зупинити мігрантів, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину.

У лютому глава МВС Фезер говорила, що Німеччина запровадить посилений контроль уздовж усього кордону в червні та липні 2024 року – на час проведення футбольного турніру Євро-2024.