В Дании не исключают усиления пограничного контроля со Швецией из-за роста преступности

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард допустил возможность усиления пограничного контроля со Швецией, чтобы предотвратить въезд шведских подростков-преступников, которые вовлечены в незаконную деятельность в его стране.

Заявление датского министра приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что "не исключает ничего", когда речь идет о предотвращении въезда шведских подростков-преступников в Данию, в ответ на их участие в преступной деятельности в стране.

По словам Хуммельгаарда, пограничный контроль может быть организован через пролив Эресунн, который отделяет Копенгаген от шведского Мальме.

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"Если полиция оценит, что из-за сложившейся ситуации есть потребность в использовании совершенно новых инструментов на более короткий или более долгий период времени, то я думаю, что мы, безусловно, должны быть открытыми к этому", – сказал он.

Это заявление было сделано после того, как 6 августа шведская полиция арестовала мужчину и женщину в возрасте 24 лет, которых считают причастными к взрыву в киоске в Копенгагене, – это уже четвертый случай менее чем за неделю, связанный с пересечением пролива Эресунн.

Пока нет информации о том, являются ли они гражданами Швеции, и полиция Копенгагена не предоставила никаких комментариев.

За последнюю неделю шведская молодежь трижды участвовала в стрельбе в Дании, что, по словам Хуммельгаарда, является "огромным вызовом".

По данным датской телерадиокомпании TV2, менее чем за год произошло еще 11 других случаев с участием граждан Швеции. Среди них – покушение на убийство и соучастие в убийстве, организация взрывов и хранение оружия.

Хуммельгаард объявил, что датская полиция усилит сотрудничество со шведскими коллегами, отправив в Швецию офицера на постоянной основе, чтобы "обеспечить еще более постоянное и эффективное разведывательное сотрудничество".

Хотя Шенгенская зона, членами которой являются Швеция и Дания, способствует свободному передвижению, государства-члены имеют право временно восстановить внутренний пограничный контроль, чтобы противостоять серьезным угрозам государственной политике или внутренней безопасности.

Эти меры должны быть оправданы исключительными обстоятельствами, быть пропорциональными и сообщаться соответствующим институтам ЕС и соседним странам.

Германия ввела выборочные проверки на границе с Польшей и Чехией в конце сентября 2023 года. В ответ эти страны ввели контроль документов на границе со Словакией, чтобы остановить мигрантов, прибывающих в основном из Сербии через Венгрию.

Недавно немецкий депутат от проправительственных свободных демократов (СДП) Кристиан Дюрр призвал продолжить проверки на границе, которые были временно усилены на время проведения чемпионата Европы по футболу.