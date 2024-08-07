У Латвії виступили з роз'ясненням щодо навчання українців на бюджеті у місцевих вишах

На бюджетні місця в державних вишах Латвії можуть претендувати цивільні жителі України зі статусом міжнародного захисту.

Про це повідомили агентству LETA в Бюро латвійського омбудсмена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Омбудсмен посилається на випадок, коли громадянці України зі статусом міжнародного захисту було відмовлено в бюджетному місці в одному з латвійських вишів, який фінансується з держбюджету.

Відмова була обґрунтована тим, що випускниця є громадянкою України, тобто іноземцем, хоча вона успішно склала державні централізовані іспити.

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Омбудсмен зазначив, що Закон "Про підтримку цивільних жителів України" передбачає виняток із загального порядку, встановленого Законом "Про вищі школи" для громадян України та членів їхніх родин, які не можуть повернутися у свою країну громадянства та отримали статус міжнародного захисту в Латвії.

Закон, серед іншого, передбачає, що навчальні заклади або коледжі в рамках свого фінансування мають право надавати знижки на оплату навчання громадянам України, також громадяни України мають право претендувати на місце, що фінансується з державного бюджету, в конкурсному порядку.

Як повідомлялося, підтримка жителями Латвії прийому українських біженців у країні знизилася.

Нагадаємо, більшість жителів країн Вишеградської четвірки вважають українських біженців тягарем для своїх країн. Найбільше таку думку поділяють чехи (69% опитаних).