У Латвії виступили з роз'ясненням щодо навчання українців на бюджеті у місцевих вишах
На бюджетні місця в державних вишах Латвії можуть претендувати цивільні жителі України зі статусом міжнародного захисту.
Про це повідомили агентству LETA в Бюро латвійського омбудсмена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Омбудсмен посилається на випадок, коли громадянці України зі статусом міжнародного захисту було відмовлено в бюджетному місці в одному з латвійських вишів, який фінансується з держбюджету.
Відмова була обґрунтована тим, що випускниця є громадянкою України, тобто іноземцем, хоча вона успішно склала державні централізовані іспити.
Омбудсмен зазначив, що Закон "Про підтримку цивільних жителів України" передбачає виняток із загального порядку, встановленого Законом "Про вищі школи" для громадян України та членів їхніх родин, які не можуть повернутися у свою країну громадянства та отримали статус міжнародного захисту в Латвії.
Закон, серед іншого, передбачає, що навчальні заклади або коледжі в рамках свого фінансування мають право надавати знижки на оплату навчання громадянам України, також громадяни України мають право претендувати на місце, що фінансується з державного бюджету, в конкурсному порядку.
Як повідомлялося, підтримка жителями Латвії прийому українських біженців у країні знизилася.
Нагадаємо, більшість жителів країн Вишеградської четвірки вважають українських біженців тягарем для своїх країн. Найбільше таку думку поділяють чехи (69% опитаних).