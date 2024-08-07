В Латвии выступили с разъяснением относительно обучения украинцев на бюджете в местных вузах

На бюджетные места в государственных вузах Латвии могут претендовать гражданские жители Украины со статусом международной защиты.

Об этом сообщили агентству LETA в Бюро латвийского омбудсмена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Омбудсмен ссылается на случай, когда гражданке Украины со статусом международной защиты было отказано в бюджетном месте в одном из латвийских вузов, который финансируется из госбюджета.

Отказ был обоснован тем, что выпускница является гражданкой Украины, то есть иностранцем, хотя она успешно сдала государственные централизованные экзамены.

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Омбудсмен отметил, что Закон "О поддержке гражданских жителей Украины" предусматривает исключение из общего порядка, установленного Законом "О высших школах" для граждан Украины и членов их семей, которые не могут вернуться в свою страну гражданства и получили статус международной защиты в Латвии.

Закон, среди прочего, предусматривает, что учебные заведения или колледжи в рамках своего финансирования имеют право предоставлять скидки на оплату обучения гражданам Украины, также граждане Украины имеют право претендовать на место, финансируемое из государственного бюджета, в конкурсном порядке.

Как сообщалось, поддержка жителями Латвии приема украинских беженцев в стране снизилась.

Напомним, большинство жителей стран Вышеградской четверки считают украинских беженцев обузой для своих стран. Больше всего такое мнение разделяют чехи (69% опрошенных).