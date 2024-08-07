Крит всколыхнули три землетрясения в течение 26 минут

В среду утром на греческом острове Крит произошли три землетрясения магнитудой 4 и выше в течение менее получаса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Первый подземный толчок магнитудой 4,1 произошел в 11.21 утра. За ним последовал более сильный толчок магнитудой 4,8 всего через две минуты. Третье землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 11.47 утра.

Эпицентр этих подземных толчков находился в 68 километрах к югу от Ираклио. Благодаря небольшой глубине залегания – 5 километров – толчки широко ощущались по всему региону.

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О пострадавших и разрушениях не сообщается.

В комментариях для общественного радио Василис Карастатис, заместитель директора Афинского геодинамического института Национальной обсерватории Афин, заявил, что район, где произошли подземные толчки, является частью Греческой дуги, одного из самых сейсмически активных регионов в Западной Евразии. Исходя из этих данных, сейсмическую активность в регионе можно считать нормальной. Однако он добавил, что нужно больше времени, чтобы отследить, как будет развиваться активность.

Напомним, 1 августа землетрясение магнитудой 4,1 произошло во второй половине дня в Румынии в сейсмической зоне Вранча.

А в Грузии 16 июня произошло сразу четыре землетрясения в течение дня.