В НАТО призвали РФ вывести войска с территории Грузии, размещенные там без ее согласия

В НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и выступили с призывом к России.

Как передает "Европейская правда", соответствующее заявление у себя в X (Twitter) разместила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлала.

Она подчеркнула, что Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии несмотря на многолетнюю оккупацию.

"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", – написала пресс-секретарь НАТО.

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We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity. – NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) August 7, 2024

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Министерство иностранных дел Украины также опубликовало заявление по случаю 16-й годовщины российской агрессии против Грузии, в котором отметило неизменность кремлевской политики империализма на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе.

В свою очередь главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в заявлении к 16-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года осудил продолжающуюся оккупацию и призвал к мирному решению незавершенного конфликта.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.